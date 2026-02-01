Vergogna a Cremona: i tifosi dell'Inter lanciano un petardo e colpiscono Audero

Scene vergognose allo "Zini" di Cremona dove, in questi minuti, si sta giocando la partita tra Cremonese e Inter con i nerazzurri avanti di due reti grazie a Lautaro Martinez e Piotr Zielinski. Al minuto 50 la gara è stata interrotta per alcuni minuti dopo che i sostenitori dell'Inter hanno lanciato un petardo in campo che è esploso nei pressi del portiere grigiorosso Emil Audero, rimasto a terra tramortito denunciando problemi di udito. Il capitano Martinez ha tranquillizzato i propri tifosi e dopo la partita è ripresa con Audero che è riuscito a proseguire.

Rimane il gesto gravissimo e molto pericoloso, che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto più gravi. Per questo ci si aspettano delle sanzioni per la società nerazzurre, come ha precisato Luca Marelli in diretta su DAZN: "Naturalmente in questo caso farà fede il rapporto dell'arbitro, che ha solo sentito esplodere il petardo, così come il rapporto degli ispettori di campo. Ci sarà sicuramente quantomeno una multa, quello che si rischia è la chiusura di qualche settore dell'Inter e magari anche qualche sanzione per le prossime trasferte. Questa è materia per il giudice sportivo, bisogna aspettare i prossimi giorni per le sanzioni che sicuramente arriveranno"