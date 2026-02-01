Galliani sottolinea: “Nel 2007 abbiamo fatto il Triplete. 5 anni con Ancelotti straordinari”

Durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati al tecnico livornese.

"Sacchi non ha inciso nella scelta di Allegri, assolutamente no. Sacchi va via nel 2001, 10 anni dopo noi prendiamo Max. Anche con Sacchi il rapporto era affettuoso, bello, ma nessun coinvolgimento nella scelta di Max. Noi certamente, dopo aver fatto un triplete, perchè ricordiamoci che nel 2007 vinciamo la Champions League, il Mondiale per Club e la Supercoppa Europea, poi lo vince l'Inter nel 2010. Noi arrivavamo da un periodo meraviglioso, quello con Ancelotti, che decide di andare via nel 2009. Ricordiamoci che nei 5 anni di Ancelotti noi vinciamo la coppa nel 2003 e nel 2007, finale nel 2005, finale nel 2006 e 2004. Va via Ancelotti e io penso che dovevamo inventarci un allenatore, quindi Leonardo che era stato mio giocatore, mio assistente, responsabile dell'area tecnica lo convinco a fare l'allenatore. Dopo un anno decide di smettere, io sul palcoscenico ho pensato che ci volesse un allenatore emergente. Sono state le scelte che abbiamo fatto co Sacchi e con Ancelotti che aveva fatto due anni alla Juve senza vincere niente tant'è che lo chiamavano il perdente di successo"