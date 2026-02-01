Inter, vittoria semplice a Cremona macchiata dal gesto deplorevole dei tifosi nerazzurri

L'Inter fa il suo dovere e lo fa con molta semplicità: allo "Zini" di Cremona contro la Cremonese, i nerazzurri archiviano la pratica nel primo tempo e vincono 0-2 grazie alle reti siglate da Lautaro Martinez e Piotr Zielinski. A mettere i bastoni tra le ruote alla formazione di Chivu sono stati, più che gli avversari, autori comunque di una prova coraggiosa, i tifosi nerazzurri che al 50° del secondo tempo si sono resi protagonisti di un gesto deplorevole: la Curva interista ha lanciato un petardo nei pressi del portiere grigiorosso Audero che è caduto a terra tramortito, riuscendo dopo qualche minuto di confusione a riprendere il suo posto tra i pali.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus, ore 20.45

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45