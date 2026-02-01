Inter, vittoria semplice a Cremona macchiata dal gesto deplorevole dei tifosi nerazzurri
L'Inter fa il suo dovere e lo fa con molta semplicità: allo "Zini" di Cremona contro la Cremonese, i nerazzurri archiviano la pratica nel primo tempo e vincono 0-2 grazie alle reti siglate da Lautaro Martinez e Piotr Zielinski. A mettere i bastoni tra le ruote alla formazione di Chivu sono stati, più che gli avversari, autori comunque di una prova coraggiosa, i tifosi nerazzurri che al 50° del secondo tempo si sono resi protagonisti di un gesto deplorevole: la Curva interista ha lanciato un petardo nei pressi del portiere grigiorosso Audero che è caduto a terra tramortito, riuscendo dopo qualche minuto di confusione a riprendere il suo posto tra i pali.
VENERDÌ 30/01
Lazio-Genoa 3-2
SABATO 31/01
Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona 4-0
DOMENICA 01/02
Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Parma-Juventus, ore 20.45
LUNEDÌ 02/02
Udinese-Roma, ore 20.45
MARTEDÌ 03/02
Bologna-Milan, ore 20.45
