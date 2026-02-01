Viviano: "Sono un esteta del calcio ma da qui a far passare Allegri come l'ultimo degli scemi ce ne passa"

vedi letture

In questa fase della stagione si sta discutendo moltissimo della qualità del gioco espresso da Massimiliano Allegri e di come il Milan sia secondo in classifica. Di questi temi hanno parlato anche Carlo Pellegatti ed Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e oggi opinionista per varie piattaforme e televisioni: l'ex estremo difensore è stato ospite per una breve intervista sul canale YouTube del giornalista di fede rossonera che lo ha interrogato su Maignan, su Allegri e sul risultatismo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Emiliano Viviano sull'annosa questione risultatisti-giochisti: "A me dà fastidio chi per una sua opinione cerca di far passare l’altro per uno scemo. Io sono un esteta del calcio, mi piace più la proposta del Fabregas o del Flick che quella dell’Allegri. Ma da lì a far passare Allegri come l’ultimo degli scemi, ce ne passa: lasciamo perdere pure quello che ha vinto ma arriva in una delle situazioni peggiori della storia recente del Milan e riesce comunque a essere secondo in classifica con una squadra che non perde da 21 partite in Serie A".