Galliani su Allegri: “Max può fare tutto, il politico, capo d’azienda. Mai fuori posto e non fa il fenomeno”

Durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati al tecnico livornese. Queste le sue parole sulla personalità di Max Allegri:

"Io trovo che Allegri difficilmente dica cose fuori posto, difficilmente fa il fenomeno, anzi non lo fa, non fa il fenomeno, l'estroso, secondo me Max potrebbe gestire un'azienda che fabbrica bulloni al posto di allenare una squadra di calcio, anche perchè io penso che in qualche modo tutti i lavori siano simili, quindi Max può fare il politico, tutto quello che vuole, si diverte col calcio. Da ragazzo era un po' così, con le sue passioni, ma adesso ha messo la testa a posto"