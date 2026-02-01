Aldo Serena promuove Mateta: "Un giocatore potente, è interessante"

Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Juve e Milan, ha commentato così a Sky Sport Jean-Philippe Mateta. Questo un estratto delle sue parole:

"Mateta secondo me è un acquisto potente, un attaccante fisico giusto per il Milan. Credo sia un giocatore di grande quantità, sicuramente il centravanti ideale per Allegri. Il francese è diverso da Fullkrug, che forse è più statico, mentre Mateta cerca più la profondità, è un giocatore molto interessante".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un gigante alto 1.92 per quasi 90 kg, un attaccante di peso che a questo Milan mancava tantissimo, nonostante l’arrivo di Niclas Fullkrug. “Il calcio richiede molta forza mentale, perché l'ambiente è molto difficile" raccontava Mateta, da sempre cresciuto nelle banlieue, i poveri sobborghi parigini, spinto dalla madre ad intraprendere una carriera da calciatore professionista. Uno dei miti di Mateta è Ibrahimovic: “Mi piaceva perché sapeva fare tutto: rapido, tecnico, forte di testa, spettacolare, agile".

GOL E FAME DI VINCERE

Da diversi anni nel giro della nazionale francese, Mateta è stato simbolo anche del Crystal Palace, negli ultimi tre anni in Premier League il francese ha segnato 46 gol ufficiali. Inoltre, sempre con la maglia del Palace, Mateta ha potuto vincere i primi propri trofei lo scorso anno con la sorprendente vittoria della FA Cup e quindi della Community Shield. Il gigante francese arriva al Milan con ancora più fame vittorie.