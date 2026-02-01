Saelemaekers dà forfait per Bologna: prima assenza stagionale per il belga

Visto il mancato recupero dal problema all'adduttore che lo aveva già messo in dubbio per la trasferta di Roma, dove alla fine poi il belga ha giocato titolare ma è stato sostituito all'intervallo, Alexis Saelemaekers sarà out per la trasferta di Bologna di martedi sera. Per il 56 rossonero si tratta della prima partita saltata in stagione. Nelle scorse 22 partite giocate dalla squadra di Massimiliano Allegri l'esterno rossonero era sempre partito titolare, giocando un totale di 1843 minuti su 1980.

Un'assenza sicuramente pesante per Allegri e i suoi che dovranno, come detto poco fa, fare a meno della scheggia sulla fascia destra per la prima volta. Nelle prossime ore capiremo se a sostituire Alexis sarà il giovane Athekame, che col passare del tempo sta trovando più spazio da subentrato riseptto ad inizio stagione, o se magari sarà Loftus-Cheek a giocare a tutta fascia.