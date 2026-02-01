Viviano: "Maignan più forte del mondo? No, Donnarumma è meglio"
In questa fase della stagione si sta discutendo moltissimo della qualità del gioco espresso da Massimiliano Allegri e di come il Milan sia secondo in classifica. Di questi temi hanno parlato anche Carlo Pellegatti ed Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e oggi opinionista per varie piattaforme e televisioni: l'ex estremo difensore è stato ospite per una breve intervista sul canale YouTube del giornalista di fede rossonera che lo ha interrogato su Maignan, su Allegri e sul risultatismo. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Il commento di Emiliano Viviano su Mike Maignan: "Maignan il portiere più forte del mondo? No, ma è uno dei portieri più forti. Quello che giocava nel Milan prima, Donnarumma, per me è meglio. Insieme metto anche Courtois e Allison: mi piace questo nuovo del Barcellona ma è giovane e mi piace tantissimo Svilar. Caprile? Ovviamente ha giocato per obiettivi diversi ma se il Milan o l’Inter dovessero vendere Maignan o Sommer sarebbe uno dei primi che prenderei".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan