Viviano: "Maignan più forte del mondo? No, Donnarumma è meglio"

In questa fase della stagione si sta discutendo moltissimo della qualità del gioco espresso da Massimiliano Allegri e di come il Milan sia secondo in classifica. Di questi temi hanno parlato anche Carlo Pellegatti ed Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e oggi opinionista per varie piattaforme e televisioni: l'ex estremo difensore è stato ospite per una breve intervista sul canale YouTube del giornalista di fede rossonera che lo ha interrogato su Maignan, su Allegri e sul risultatismo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Emiliano Viviano su Mike Maignan: "Maignan il portiere più forte del mondo? No, ma è uno dei portieri più forti. Quello che giocava nel Milan prima, Donnarumma, per me è meglio. Insieme metto anche Courtois e Allison: mi piace questo nuovo del Barcellona ma è giovane e mi piace tantissimo Svilar. Caprile? Ovviamente ha giocato per obiettivi diversi ma se il Milan o l’Inter dovessero vendere Maignan o Sommer sarebbe uno dei primi che prenderei".