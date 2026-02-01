Gabbia sul derby: “Vale 3 punti come le altre, non è una finale”

di Andrea La Manna

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset XXL rispondendo ad alcune domande del collega Claudio Raimondi, tra scudetto, Allegri, Maignan e Leao versione cantante. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto peserà questo derby?
"3 punti. Partita importante che vale quanto le altre. Non è una finale che ti dà un titolo, ma una partita di campionato che ti darà 3 punti. Sarà uno spettacolo, bellissimo, ma varrà come una delle tante". 