MN - Idrissi e Cissè a Casa Milan per la firma sul contratto

Idrissi e Cissè a Casa Milan per la firma sul contratto

Sta per giungere a conclusione la prima giornata rossonera dei due giovani calciatori che il Milan ha acquistato in queste ore. Sia Yahya Idrissi-Regragui, fantasista franco-marocchino classe 2007 in arrivo dal Chelsea, che Alpahdjo Cissè, attaccante italiano di origine guineane classe 2006 in arrivo dall'Hellas Verona, sono in sede a Casa Milan per firmare il contratto che li legherà al Diavolo come viene riportato dall'inviato della redazione di MilanNews.it presente presso via Aldo Rossi.

Idrissi-Regragui è destinato a rimanere a Milano dove verrà impiegato pricipalmente con il Milan Futuro di mister Massimo Oddo. Diverso è il discorso per Cissè che, dopo che sono stati spesi 8 milioni più 1,5 di bonus, farà ritorno al Catanzaro in Serie B dove era in prestito e dove rimarrà fino al termine di questa stagione, cercando la promozione con il club calabrese.