Vigilia di Bologna-Milan: Saelemaekers out, Pulisic in dubbio

vedi letture

Siamo finalmente giunti alla vigilia della partita tra Bologna e Milan che si giocherà domani sera alle 20.45 allo stadio "Renato Dall'Ara" e che chiuderà il 23° turno del campionato di Serie A Enilive. Una gara molto importante per la formazione rossonera che dovrà rispondere al Napoli, alla Juventus e verosimilmente anche alla Roma che sarà impegnata questa sera. C'è anche da non far scappare l'Inter, momentaneamente a +8 punti, vittorioso ieri in casa della Cremonese.

Massimiliano Allegri si ritrova ancora una volta a fare i conti con alcune scelte di formazione compromesse: al netto del lungodegente Santiago Gimenez, domani sarà assente Alexis Saeleaekers per la prima volta in questa stagione. Rischia di non esserci neanche Christian Pulisic che ieri non si è allenato per via di una borsite all'ileopsoas che ci si augura possa essere riassorbita. Anche Rafael Leao ancora non è al 100% della condizione: per questo sono stati provati in formazione Loftus-Cheek e Nkunku come coppia offensiva. Oggi arriveranno indicazioni decisive.