Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine
Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.
VENERDÌ 30/01
Lazio-Genoa 3-2
SABATO 31/01
Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona 4-0
DOMENICA 01/02
Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Parma-Juventus 1-4
LUNEDÌ 02/02
Udinese-Roma, ore 20.45
MARTEDÌ 03/02
Bologna-Milan, ore 20.45
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
