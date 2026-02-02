Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine

Oggi alle 07:20News
di Francesco Finulli

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45