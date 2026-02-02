Serie A, la classifica aggiornata: il Milan a 8 punti dall'Inter e con due di vantaggio sulla Juve

Prove di fuga per l'Inter che vince in scioltezza in casa della Cremonese (0-2) e si porta a 8 punti di vantaggio sul Milan che sarà in campo domani sera a Bologna. Anche la Juventus vince e continua a farlo segnando molti gol: successo a Parma per 1-4 con i bianconeri di mister Luciano Spalletti che si porta a due punti dai rossoneri e a uno dal Napoli. Oggi in campo la Roma che puà riportarsi al pari della squadra partenopea. Perde un po' di terreno il Como che ha pareggiato contro l'Atalanta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 55 punti (23 partite giocate)

Milan 47 (22)

Napoli 46 (23)

Juventus 45 (23)

Roma 43 (22)

Como 41 (23)

Atalanta 36 (23)

Lazio 32 (23)

Bologna 30 (22)

Udinese 29 (22)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Torino 26 (23)

Cremonese 23 (23)

Parma 23 (23)

Genoa 23 (23)

Lecce 18 (23)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 14 (23)

Hellas Verona 14 (23)