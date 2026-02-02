Oggi alle 20 si chiude il calciomercato: i riflettori rossoneri tutti su Mateta!

La finestra invernale del calciomercato è giunta agli sgoccioli: oggi alle ore 20 si chiuderanno tutte le trattative del mercato di riparazione. A oggi il Milan ha operato un acquisto prima dell'apertura del 2 gennaio, portando a Milanello Niclas Fullkrug che ha avuto un ottimo impatto, e poi si è concentrato soprattutto su acquisti di prospettiva per Milan Futuro: sono arrivati il centrocampista kosovaro Babaj, il centrocampista italiano Sardo, il difensore senegalese Cissè e saranno ufficializzati nelle prossime ore il fantasista franco-marocchino Idrissi-Regragui e il terzino austriaco Dalpiaz che oggi effettuerà le visite mediche. Ieri invece le hanno svolte Idrissi e Alphadjo Cissè, acquistato al Verona ma che rimarrà in prestito al Catanzaro fino a fine stagione.

Il calciomercato rossonero della prima squadra, però, si è risvegliato negli ultimi giorni con il club rossonero che si è lanciato all'inseguimento dell'attaccante Jean-Philippe Mateta, punta francese classe 1997 del Crystal Palace. Il club londinese ha trovato in Strand Larsen il sostituto del centravanti transalpino e c'è il via libera per il trasferimento ma le visite mediche di ieri a Londra hanno fatto emergere la volontà rossonera di fare ulteriori accertamenti sul ginocchio del calciatore. Queste valutazioni saranno fatte oggi a Parigi dove si recherà il medico sociale del Milan per controllare lo stato delle ginocchia di Mateta: se ci sarà l'ok, il giocatore arriverà subito; in caso contrario l'affare salterà anche in vista dell'estate. Tutti i riflettori rossoneri dunque sono puntati su Mateta: rimanete su MilanNews.it per non perdervi nessun aggiornamento!