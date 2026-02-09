Molto dipende da Modric. Il CorSport: "Il Milan aspetta Luka"
Entrati ufficialmente nella seconda parte di stagione tutti i riflettori saranno puntati su Luka Modric, che presto dovrà prendere una decisione importante in merito al suo futuro. Continuare in rossonero, si o no? È questa la domanda che tormenterà il croato da qui alla fine del campionato, con Igli Tare e Max Allegri che dal canto loro cercheranno di convincere il pallone d'Oro 2018 a restare per almeno un'altra stagione.
In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il Milan aspetta Luka", anche perché le eventuali strategie di mercato potrebbero dipendere proprio dalla decisione del croato, che qualora decidesse di andare via dovrà essere sostituito (a dovere).
