La classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend di campionato, che non hanno visto scendere in campo il Milan, che recupererà la sua partita contro il Como il prossimo 18 di febbraio:

1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 43
6. Como 41*
7. Atalanta 36
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15

Una gara da recuperare *