Ieri la ripresa in vista di Pisa. Tuttosport: "Pulisic-Saelemaekers lavoro personalizzato"

Oggi alle 08:12News
di Lorenzo De Angelis

Dopo avergli concesso tre giorni liberi, ieri Max Allegri ha riaccolto i suoi giocatori in quel di Milanello per cominciare a preparare l'importante trasferta in programma venerdì a Pisa contro la (nuova) formazione di Oscar Hiljemark. Tutti questi giorni di riposo ed avvicinamento alla gara consentono al tecnico rossonero non solo di lavorare su quegli aspetti che sono ancora da migliorare, ma anche di recuperare quei giocatori che non sono al 100%. 

Proprio in merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato "Pulisic-Saelemaekers lavoro personalizzato", proprio come anticipato da MilanNews.it (CLICCA QUI), con i due che comunque puntano ad essere a disposizione per la sfida di venerdì, nonostante dei fastidiosi problemi muscolari.