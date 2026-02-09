Ieri la ripresa in vista di Pisa. Tuttosport: "Pulisic-Saelemaekers lavoro personalizzato"
Dopo avergli concesso tre giorni liberi, ieri Max Allegri ha riaccolto i suoi giocatori in quel di Milanello per cominciare a preparare l'importante trasferta in programma venerdì a Pisa contro la (nuova) formazione di Oscar Hiljemark. Tutti questi giorni di riposo ed avvicinamento alla gara consentono al tecnico rossonero non solo di lavorare su quegli aspetti che sono ancora da migliorare, ma anche di recuperare quei giocatori che non sono al 100%.
Proprio in merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato "Pulisic-Saelemaekers lavoro personalizzato", proprio come anticipato da MilanNews.it (CLICCA QUI), con i due che comunque puntano ad essere a disposizione per la sfida di venerdì, nonostante dei fastidiosi problemi muscolari.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan