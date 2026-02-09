Fullkrug compie 33 anni, il Milan lo celebra sui social: "Alles gute, Fulle!"
Giornata di festa in quel di Milanello, perché oggi, 9 febbraio 2026, è il giorno del compleanno di Niclas Fullkrug. Il classe 1993, arrivato nel corso dello scorso calciomercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, compie 33 anni.
Il club rossonero non ha perso occasione per festeggiare il suo (nuovo) numero 9 sui propri canali social, dedicandogli un video nella cui descrizione è stato scritto: "Alles gute, Fulle!", che tradotto dal tedesco all'italiano significa proprio "Tanti auguri".
