Gimenez, da promessa a rebus: il Milan aspetta il rilancio

Un anno fa Santiago Gimanez sembrava l'investimento giusto per l'attacco del Milan: gol all'esordio in Serie A e buone sensazioni iniziali. Poi il progressivo declino, segnato dall'eliminazione in Champions contro il Feyenoord, sua ex squadra, da tensioni tecniche e da un rendimento sempre più povero.

Acquistato per 30 milioni di euro, il messicano ha smesso di incidere, chiudendo l'ultima Serie A con poche reti e un'espulsione simbolica nella penultima giornata di campionato contro la Roma. Rimasto in rosa senza reali offerte, è ancora a secco in campionato e reduce da un inervento alla caviglia che gli consentirà di tornare in campo solo tra qualche settimana. Allegri però lo aspetta: da marzo in poi il Milan spera nel suo rilancio.