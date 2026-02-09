Modric ospite di Sergio Ramos: "Sempre un'allegria immensa vederti fratello"

In questi giorni di riposto concessi da Massimiliano Allegri, Luka Modric ha avuto modo di andare a trovare un suo vecchio amico e compagno di squadra, Sergio Ramos, oggi svincolato dopo l'interessante esperienza in Messico con la maglia del Monterrey.

I due hanno condiviso per tanti anni lo spogliatoio a al Real Madrid, vincendo tutto quello che si poteva vincere prima con Carlo Ancelotti e poi con Zinedine Zidane. Sergio Ramos ha voluto immortalare questa visita con una foto, con tanto di scambio di maglie, che ha pubblicato in una stories Instagram con tanto di dedica al Luka Modric: "Sempre un'allegria immensa vederti fratello mio. Per altri incontri come questi. Ti ho impressionato con il mio asado ahahahahha":