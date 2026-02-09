Nkunku verso la conferma da titolare anche contro il Pisa

Nella giornata di ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta contro il Pisa di venerdì 13 febbraio. Come anticipato dalla redazione di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'anticipazione), Rafael Leao ha regolarmente lavorato in gruppo, mentre Pulisic e Saelemaekers hanno svolto ancora lavoro personalizzato, con aggiornati concreti attesi domani sulle loro condizioni.

A fronte di questo, e dello stato di forma non ancora al 100% dell'americano, per la sfida contro il Pisa Nkunku parte ancora una volta favorito per una maglia da titolare, con Leao e Fullkrug che si contendono l'altro slot offensivo.