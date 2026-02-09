Spalletti senza freni: “Guida unico non professionista ieri, serve una riforma”
Nel post partita di Juventus-Lazio, terminata 2-2, ci sono state molte polemiche da parte dei tifosi bianconeri e dei giocatori per un possibile rigore non fischiato nel primo tempo su Cabal. Anche Luciano Spalletti non l'ha presa bene, tant'è che queste sono state le sue parole sul direttore di gara, Guida, e sulle sue decisioni:
"Ormai si va tutti a protestare su quelle che sono le regole che ci sono. C'è sempre l'interpretazione, quello che non vede nessuno: bisogna sempre valutare la situazione, non si può generalizzare. Anche stasera in campo eravamo in 22 più uno, quello non professionista era l'arbitro. Va fatta una riforma, perché sono gli unici precari dello stadio. Tutti devono essere professionisti. È la rigidità che non va bene. Se si va così quello di stasera è rigore tutta la vita, perché il difensore crea un danno: ma la cosa che non va bene è che l'unico che non è professionista in una partita come questa è l'arbitro. Lui deve andare a casa e pensare a certe cose, per valutare se fa ancora questo lavoro o no. Io ho provato a interessarmi delle situazioni e questa è una cosa che crea squilibrio"
