Il Milan ricorda il rigore parato a Lautaro e fa tanti auguri a Tatarusanu per i suoi 40 anni
MilanNews.it
Oggi, 9 febbraio, Ciprian Tatarusanu compie ben 40 anni. Il portiere rumeno ha giocato al Milan 3 anni, dal 2020 al 2023, subendo 35 gol. Indelebile il ricordo del rigore parato a Lautaro nel derby d'andata nella stagione dello scudetto che ha tenuto il Milan a galla e ha contribuito a far vincere ai rossoneri il 19esimo tricolore.
La redazione di MilanNews.it fa gli auguri a Tatarusanu. Questo il video postato dal Milan su Instagram
News
