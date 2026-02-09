Il Milan ricorda il rigore parato a Lautaro e fa tanti auguri a Tatarusanu per i suoi 40 anni

© foto di DANIELE MASCOLO
Oggi alle 14:36News
di Andrea La Manna

Oggi, 9 febbraio, Ciprian Tatarusanu compie ben 40 anni. Il portiere rumeno ha giocato al Milan 3 anni, dal 2020 al 2023, subendo 35 gol. Indelebile il ricordo del rigore parato a Lautaro nel derby d'andata nella stagione dello scudetto che ha tenuto il Milan a galla e ha contribuito a far vincere ai rossoneri il 19esimo tricolore.

La redazione di MilanNews.it fa gli auguri a Tatarusanu. Questo il video postato dal Milan su Instagram