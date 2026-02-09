Inter a +8 sul Milan. Bisseck: "Non ci pensiamo. Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altri"

Inter a +8 sul Milan. Bisseck: "Non ci pensiamo. Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altri"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:48News
di Enrico Ferrazzi

Dopo il successo contro il Sassuolo, Yann Bisseck, difensore dell'Inter che ha segnato il gol che ha aperto le marcature, ha dichiarato a SportMediaset: "Non era così facile come sembra, soprattutto i primi 10-15 minuti eravamo un po' in difficoltà, ma in questa stagione siamo molto forti nella testa. Siamo sempre in partita, l'abbiamo sbloccata e poi con la nostra qualità possiamo far male all'avversario.

Otto punti di vantaggio sul Milan? Noi non pensiamo a questo, ma a fare le nostre cose per bene. Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altri. Se continuiamo così possiamo fare una grande stagione" le su parole riportate da tuttomercatoweb.com.