Inter a +8 sul Milan. Bisseck: "Non ci pensiamo. Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altri"
MilanNews.it
Dopo il successo contro il Sassuolo, Yann Bisseck, difensore dell'Inter che ha segnato il gol che ha aperto le marcature, ha dichiarato a SportMediaset: "Non era così facile come sembra, soprattutto i primi 10-15 minuti eravamo un po' in difficoltà, ma in questa stagione siamo molto forti nella testa. Siamo sempre in partita, l'abbiamo sbloccata e poi con la nostra qualità possiamo far male all'avversario.
Otto punti di vantaggio sul Milan? Noi non pensiamo a questo, ma a fare le nostre cose per bene. Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altri. Se continuiamo così possiamo fare una grande stagione" le su parole riportate da tuttomercatoweb.com.
