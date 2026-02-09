Pellegatti sta con Leao: “Sento tifosi stanchi, ma sta giocando al 30%”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Rafa Leao e dei tifosi che sono stanchi e vorrebbero vendere il portoghese. Questo il suo commento:

"Leao è tornato in gruppo. Vedo tifosi che ormai si sono stancati di Leao, ricordo tifosi che si erano stancati di Albertini, di Rui Costa, di Seedorf, adesso si sono stancati di Leao. 7 gol e 2 assist giocando al 30%, la frase "è indolente, non si impegna", va benissimo ma non applicata a questa stagione, perchè con la pubalgia mi dicono che uscire dalla macchina non si riesce per il dolore, abbiamo Leao che stringe i denti, gioca al 30% e giocando al 30% ha segnato 7 gol e 2 assist. Io non so se il Milan lo terrà, l'importante è la solita frase: me ne dovete prendere uno ugualmente bravo o più bravo, se così sarà, a me di Leao sinceramente non voglio neanche discutere. Non sono sicuro che a prezzi da Milan si possano trovare giocatori bravi come Leao, che giocano in un ruolo non proprio, che si è sacrificato in un ruolo non suo"