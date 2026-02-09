Milan–Modric, prove di rinnovo: Tare e Allegri ci credono
Il Milan è molto soddisfatto del rendimento di Luka Modric, e spera di trattenerlo anche per la prossima stagione. Qualora la formazione di Massimiliano Allegri riuscisse a chiudere tra le prime quattro, il centrocampista croato potrebbe essere spinto dalla voglia di vivere un'ultima Champions League ad alto livello, questa volta con la maglia rossonera dopo averla vinta ben 6 volte con quella del Real Madrid.
Il direttore sportivo Igli Tare e Max Allegri lavoreranno su questo fronte per convincere Modric a restare, provando così a replicare l'operazione riuscita con Mike Maignan, quando un rinnovo che sembrava impossibile è invece diventato realtà.
