MN - Ripresa a Milanello, Pulisic e Saelemaekers a parte
Come previsto oggi pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri post vittoria a Bologna: è cominciato il lavoro in vista della trasferta di Pisa di venerdì sera.
Apprende la redazione di MilanNews.it che Rafa Leao, rimasto in panchina nella sfida del Dall'Ara, ha lavorato in gruppo, mentre Pulisic, alle prese con una borsite all'ileopsoas, e Saelemaekers, che deve recuperare dai problemi all'adduttore, hanno svolto ancora del lavoro differenziato.
di Antonio Vitiello.
