Saelemaekers e Bartesaghi, dove il Milan attacca di più? Il dato

Arrivato per giocare con il 4-3-3, fin dalle prime amichevoli estive Massimiliano Allegri si è accorto che le caratteristiche della rosa erano più ottimali per una difesa a 3 e un centrocampo più fitto con gli esterni che danno una mano in fase difensiva per schermare la linea difensiva. Giocando dunque con i quinti, a destra con l'inamovibile Saelemaekers e a sinistra con l'inizio di Estupinian e ora con la conquista della titolarità di Bartesaghi, molti degli attacchi dei rossoneri provengono dalle fasce. Ma vediamo come sono distribuite le azioni offensive del Milan

FASCE D'ATTACCO - Dividendo il campo in tre settori, sinistro, centrale e destro, vediamo dove la squadra di Allegri preferisce attaccare di più. Il dato vi sorprenderà perchè dalla fascia sinistra, con il duo Bartesaghi-Estupinian, passa il 37% delle manovre offensive, a destra passa il 35% e in centro il 28%. Una distribuzione molto equa, per lo meno su ambe le fasce, che evidenzia l'importanza di entrambi i settori del campo, partendo dai braccetti, passando per le mezze ali e concludendo con gli esterni e con la punta di riferimento.