Ibra su San Siro: “Ricordo più emozionante? Il mio addio al calcio”
Sul profilo X della BBC Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di San Siro e dei ricordi più belli che ha in questo stadio, dando anche qualche consiglio ai turisti che sono a Milano per le Olimpiadi in corso. Queste le sue parole:
"Quando venite a Milano vi porterei in un buon ristorante perchè non potete non mangiare il cibo italiano, perchè è uno dei cibi più buoni nel modo, non vi dico nessun nome perchè non faccio pubblicità ora (ride ndr.) e poi vi porterei in questo stadio (San Siro ndr.). Qui troverete una bellissima atmosfera, soprattutto quando è tutto con le cose del Milan, vedreste del bel calcio ed è un ricordo per tutta la vita. Il mio ricordo più bello in questo stadio, parlando di emozioni vi dico il mio addio al calcio. È stato molto emozionante, significa che ho dato qualcosa alle persone che le ha fatte divertire, e non solo come calciatore ma anche come persona"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan