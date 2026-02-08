Milan x Slam Jam: le immagini del fourth kit 2025/26
I colleghi di FootyHeadlines hanno svelato le prime immagini di quello che potrebbe essere il fourt kit del Milan in collaborazione con il brand Slam Jam per la stagione 2025/2026. Il kit avràò una base nera con loghi rossi che richiamano i colori tradizionali del club, e sul petto compare il logo Puma x Slam Jam.
Secondo il leak, oltre alla versione principale ci potrebbero essere delle varianti grigie e rosse, anche se il design completo (ed ufficiale) non è stato ancora rivelato. Questi completi entreranno a fare parte di una tradizione di collaborazioni moda-calcio che il Milan sta portando avanti dalla stagione 2021/22, da quando ha collaborato con Nemen, Koché, Pleasures ed Off-White.
Pubblicità
News
Baresi e la malattia: "Ecco cosa mi ha insegnato. L'affetto della gente mi ha aiutato a superare i momenti più difficili"
Le più lette
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com