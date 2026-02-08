Milan x Slam Jam: le immagini del fourth kit 2025/26

di Lorenzo De Angelis

I colleghi di FootyHeadlines hanno svelato le prime immagini di quello che potrebbe essere il fourt kit del Milan in collaborazione con il brand Slam Jam per la stagione 2025/2026. Il kit avràò una base nera con loghi rossi che richiamano i colori tradizionali del club, e sul petto compare il logo Puma x Slam Jam. 

Secondo il leak, oltre alla versione principale ci potrebbero essere delle varianti grigie e rosse, anche se il design completo (ed ufficiale) non è stato ancora rivelato. Questi completi entreranno a fare parte di una tradizione di collaborazioni moda-calcio che il Milan sta portando avanti dalla stagione 2021/22, da quando ha collaborato con Nemen, Koché, Pleasures ed Off-White. 