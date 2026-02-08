Juventus, Yildiz firma il rinnovo fino al 2030

vedi letture

Dopo il rinnovo di Maignan della scorsa settimana, anche la Juventus blinda un suo big con un rinnovo di contratto: si tratta del talento in maglia 10 Kenan Yildiz. Il giocatore classe 2005, arrivato alla Juventus Next Gen nel 2022-2023, ha realizzato 14 presenze e 2 gol, conquistandosi dopo solo un anno la promozione in prima squadra e, col passare del tempo, la titolarità fissa.

L'ufficiaità è arrivata con le parole del CEO Damien Comolli, seguite poi dal comunicato ufficiale

Le parole di Comolli - "Siamo felici di annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Kenan è un campione vero, una stella del calcio, come dice anche il suo nome. È un talento ma ha anche le qualità di un leader che sa mettersi al servizio della squadra. Un ragazzo giovane, cresciuto con dei grandi valori che sono gli stessi della famiglia bianconera. Ringrazio Kenan per aver deciso di rimanere con noi. Stiamo affrontando un percorso ambizioso e impegnativo, vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita, vogliamo dare orgoglio ai nostri tifosi costruendo la Juventus del futuro. Il rinnovo di Kenan è un passo importante di questo percorso ma non sarà certamente l’unico"

Il comunicato del club - "La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l'accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030"