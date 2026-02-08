Serie A, colpo grosso del Parma a Bologna: decisivo un gol di Ordonez al 95'
Vittoria importantissima del Parma nel derby emiliano in casa del Bologna: a decidere il match è stato un gol di Ordonez al 95' con un bel destro da fuori area. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, da segnalare solo l'espulsione di Pobega al 18'. Più viva la ripresa con un gol annullato dal VAR agli ospiti per fuorigioco e un palo colpito da Orsolini. Poi nel recupero del secondo tempo la rete della vittoria di Ordonez che regala tre punti d'oro alla squadra di Cuesta. Anche i gialloblu, salvati dopo il vantaggio da due grandi parate di Corvi, hanno chiuso la gara in dieci per via del rosso (doppio giallo) estratto dall'arbitro Collu a Troilo al 79'.
Questo il programma della 24^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa 0-0
SABATO 7/02
Genoa-Napoli 2-3
Fiorentina-Torino 2-2
DOMENICA 8/02
Bologna - Parma 0-1
Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY
MERCOLEDÌ 18/02
Milan - Como h. 20.45 DAZN
