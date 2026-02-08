Serie A, al Parma il derby emiliano: la classifica aggiornata

di Enrico Ferrazzi

Grazie ad un gol nel recupero del secondo tempo di Ordonez, il Parma ha espugnato il Dall'Ara di Bologna e ha portato a casa tre punti d'oro per la sua classifica. Con questo successo, la formazione gialloblu si allontana dalla zona retrocessione. La squadra di Italiano resta invece ferma a 30 punti.

1. Inter 55 (23)
2. Milan 50 (23)
3. Napoli 49 (24)
4. Juventus 45 (23)
5. Roma 43 (23)
6. Como 41 (23)
7. Atalanta 36 (23)
8. Lazio 32 (23)
9. Udinese 32 (23)
10. Bologna 30 (24)
11. Sassuolo 29 (23)
12. Cagliari 28 (23)
13. Torino 26 (23)
14. Parma 26 (24)
15. Cremonese 23 (23)
16. Genoa 23 (24)
17. Lecce 18 (23)
18. Fiorentina 17 (23)
19. Pisa 15 (24)
20. Hellas Verona 15 (24)