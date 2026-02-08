Da Napoli, Carratelli: "Scudetto? Il problema è dell'Inter e del Milan, non nostro"

Mimmo Carratelli, giornalista e firma storica del mondo Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per parlare di lotta Scudetto.

Stavamo parlando di Scudetto: quante partite non deve sbagliare l’Inter per vincerlo?

"Il problema è dell’Inter, non è il nostro. E anche del Milan, perché ci sta davanti. Noi dobbiamo puntare allo Scudetto per evitare di finire terzi o quarti, perché se giochi per quelle posizioni poi rischi di arrivare sesto o settimo. Devi puntare allo Scudetto per entrare nei primi quattro, che è fondamentale per l’anno prossimo."

Sei d’accordo sul fatto che la quota punti per lo Scudetto sarà più alta rispetto allo scorso anno, anche per la presenza del Milan come terza competitor?

"Non lo so, è possibile. Dipende dall’Inter: se fila come un treno, la quota sarà alta. Però credo che ci saranno dei contraccolpi con il ritorno della Champions. Le squadre italiane devono fare i play-off, quindi due partite in più, più stress e trasferte. I giochi non sono ancora fatti. L’importante è limare il distacco dalla testa della classifica."

Il Napoli ha avuto molte difficoltà in trasferta. Lontano dal Maradona ha perso 8 partite su 16 ufficiali. È lì che passa la possibilità di giocarsi lo Scudetto?

"Intanto cerchiamo di ridurre gli infortuni, perché ogni settimana ne spunta uno nuovo. Il Napoli ha avuto parecchie assenze e ha giocato spesso in emergenza. L’attacco ha tradito: Lang non si è inserito, Lobotka combatte da solo, mancano gli inserimenti dei centrocampisti. Conte ha dovuto spesso correggere il modulo. È un campionato sui generis e l’Inter, forse la più attrezzata, finirà per dominare."