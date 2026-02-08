Modric, i numeri di un maestro: il bilancio della sua stagione al Milan

E' sin qui un grande sì. Luka Modric ha saputo conquistare tutti al Milan, non solo grazie al suo nome e status ma soprattutto alle sue prestazioni in campo. Ciò che più conta nel calcio. Le chiacchiere stanno a zero. Modric ha saputo prendere per mano il Milan di Allegri e guidarlo, insieme ad altri leader come Rabiot, Maignan e Pulisic verso un attuale secondo posto voluto e meritato.

TUTTI I NUMERI: GOL E ASSIST

Una stagione importante anche dal punto di vista dei numeri. Un gol (quello decisivo nell’1-0 casalingo contro il Bologna) e tre assist in campionato sin qui. Modric è un fattore anche e soprattutto per i suoi compagni di squadra. La palla è sempre tra i suoi piedi: nei piazzati, nella gestione del possesso in fase di interdizione. Luka è ovunque.

FUTURO INCERTO?

Il futuro resta oggi un’incognita, ma positiva. Tanto se non tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del croato, e da quello che sarà il suo post mondiale con la Croazia. Non ha un valore minore anche la posizione che il Milan otterrà in classifica a maggio. Un altro ipotetico scenario per Luka, potrebbe essere il sogno di poter giocare la Champions col Milan, la squadra che ha sempre seguito e tifato da bambino.