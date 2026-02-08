Secondo Alessandra Gozzini, il vero presupposto della forza del Milan è il rendimento in trasferta

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sui numeri in trasferta del Milan: "Insieme al Bayern Monaco il Milan è poi una delle due sole squadre ancora imbattute in trasferta nei cinque grandi campionati europei in corso.

La serie si può ampliare e costituisce il vero presupposto della forza d’urto della squadra che ha così il merito, sempre secondo Rabiot, "di tenere ancora aperto il campionato. Senza di noi sarebbe già finito". Dunque, il Milan con 14 successi e 8 pari è rimasto imbattuto per almeno 22 gare di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1992-93, allora la striscia di 23 sfide con Fabio Capello allenatore. Un Milan, quello, attrezzato per vincere in Italia (in un torneo a 18 squadre) e in Europa, a differenza di quello attuale ancora in ricostruzione: è permessa però qualche analogia. La difesa chiuse come la meno battuta, con 34 gol incassati in 32 partite, poco più di uno a gara. Il Milan di oggi ha la terza linea più solida, dietro a Roma e Como: ha incassato 17 reti in 23 partite, 0,7 di media ogni 90’. I migliori marcatori furono allora Van Basten e Papin con 13 gol: la squadra di oggi non ha un unico vero bomber, ma tiene nelle prime posizioni della classifica cannonieri sia Pulisic, con 8, che Leao, a quota 7. Al posto del giovane Boban, prima stagione nel grande calcio rossonero, c’è oggi il connazionale Modric, a fine carriera ma sempre campione di infinita classe. Il Milan di Capello perse due volte in campionato, quello di Allegri è stato sconfitto dalla Cremonese al debutto per poi rimanere, finora, imbattuto".