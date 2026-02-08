Attacco e zona d’azione: siamo sicuri che il Milan è solo difensivo ? Il dato
Ormai lo sappiamo, le critiche che più spesso vengono poste al Milan e al suo allenatore riguardano la quantità di tempo che la squadra passa difendendosi durante la partita, accusando Allegri di essere troppo difensivista. Eppure, c'è un dato che smentisce in qualche modo quanto appena detto e riguarda la media delle zone di campo in cui i rossoneri passano più tempo durante una partita.
ZONE D'AZIONE - Facendo come detto una media delle partite fino a questo momento giocate dal Milan, dividendo il campo in zona difensiva, zona centrale e zona offensiva, vediamo queste percentuali: i rossoneri giocano il 29% di una partita nel terzo difensivo, il 44% nel terzo centrale e il 27% nel terzo offensivo. 29 e 27 sono due numeri molto vicini che sicuramente dicono di una squadra che non passa tutta la partita attaccando, poche al mondo lo fanno, ma che non specula sicuramente sul risultato difendendosi bassa in area di rigore.
