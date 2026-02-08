Pellegatti sicuro: “Il Milan vuole Kostic e Kostic vuole il Milan”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del giovane talento classe 2007 del Partizan Belgrado che sembrerebbe un pallino di Ibra e della dirigenza rossonera. Queste le sue parole:

"Il Milan sembrava in dirittura d'arrivo con Kostic poi il Partizan ha venduto altri due attaccanti, c'era un buon gap tra l'offerta del Milan e la richiesta del Partiza, e la cosa che sembrava ben avviata è arenata, per questi due motivi. Ma Kostic vuole assolutamente il Milan e il Milan vuole assolutamente Kostic. C'è la concorrenza, sembra che sia Zlatan Ibrahimovic in primis a cercare di portare a casa questo giocatore. L'idea è che fosse concordata da tutte le parti del Milan, però il frontman è proprio Zlatan. Giunti a questo punto ormai è una partita persa ogni volta che v'è un giocatore, capire chi lo voglia, che è una situazione che non piace a me e a nessuno. Alla fine però se arriva Kostic è un bel giocatore"