Pellegatti incredulo: “È il mondo al contrario”. Ma a cosa si riferisce?

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un'indiscrezione clamorosa arrivata dall'Inghilterra: la volontà di alcuni agenti di non portare i propri assistiti al Milan per le visite mediche troppo severe. Queste le sue parole in merito:

"Il mondo si sta capovolgendo, dico questo perchè ieri ero su un sito e leggo che alcuni agenti starebbero ora puntando ad evitare il Milan come destinazione per i loro giocatori per il prossimo mercato per le visite mediche ritenute troppo scrupolose, che in passato avrebbero portato alla cancellazione di trasferimenti già avanzati, spingendo le procure a privilegiare altre operazioni. Il club rossonero è considerato uno dei club più severi nei controlli clinici, con possibile impatto sulle operazioni. Ecco allora io non ci ho capito niente, il mondo si sta capovolgendo, se questo fosse vero. Invece di venire al Milan perchè c'è un grande scrupolo sulle visite mediche cosi i loro protetti, i giocatori di questi fantomatici agenti, dovrebbero essere ancor più curati e ci sarebbe una maggiore prevenzione, invece secondo questa indiscrezione, ipotesi, non vengono perchè il Milan te li visita troppo bene"