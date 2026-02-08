Tonetto: "Il Milan ha trovato una sua identità ben precisa"

vedi letture

Max Tonetto, ex terzino delle Roma, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo nella quale ha spiegato: "Se pensavo che la Roma potesse competere per la Champions nel primo anno di Gasperini? Non me l'aspettavo, anche se a un certo punto, visto l'andamento della Roma, credevo che il percorso potesse essere più agevole. Ora, sembra più complicato perché il Milan ha trovato una sua identità ben precisa e la Juventus ha cambiato marcia con Spalletti".

L'ex giocatore giallorosso ha poi commentato anche il possibile ritorno alla Roma di Francesco Totti: "Bandiere di questo livello non possono non avere un ruolo all'interno della società. Poi, va trovato insieme quello giusto. Se la società è intenzionata a proporre a Francesco un ruolo d'immagine, per me sarebbe comunque un valore aggiunto. È importante esser chiari fin da subito per evitare di ripetere quanto accaduto con De Rossi. Oggi, però, c'è un management italiano con grande esperienza".