Milan, un anno fa la prima rete in rossonero di Santiago Gimenez

Esattamente un anno fa, l'8 febbraio 2025, Santiago Gimenez, da pochi giorni sbarcato al Milan a titolo definitivo dal Feyenoord, ha segnato la prima rete in maglia rossonera in occasione di un match in casa dell'Empoli valido per la 24^ giornata di Serie A: il messicano ha siglato al 76' il gol del definitivo 0-2 (l'altro marcatore milanista fu Rafael Leao).

Questo il tabellino di Empoli-Milan di Serie A.

EMPOLI-MILAN 0-2

Marcatori: 68’ Leao, 76’ Santiago Gimenez

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (dal 28’ Goglochidze); Gyasi, Henderson (dal 70’ Kouamé), Grassi (dal 81’ Bacci), Pezzella; Esposito (dal 81’ Konate), Cacace; Colombo (dal 70’ Żurkowski). A disp.: Seghetti, Silvestri; Fălcușan, Sambia, Tosto; Brayan. All.: D'Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana (dal 46’ Pulisic), Rejinders (dal 69’ Thiaw); Jiménez (dal 46’ Leao), Abraham (dal 46’ Gimenez), João Félix (dal 84’ Terracciano). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia; Camarda, Chukwueze, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: 18’ Joao Felix, 36’ e 55’ Tomori, 48’ Henderson, 62’ Grassi, 65’ Gimenez.

Espulsi: 55’ Tomori, 65’ Mariannucci.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.