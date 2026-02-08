Milan, un anno fa la prima rete in rossonero di Santiago Gimenez
Esattamente un anno fa, l'8 febbraio 2025, Santiago Gimenez, da pochi giorni sbarcato al Milan a titolo definitivo dal Feyenoord, ha segnato la prima rete in maglia rossonera in occasione di un match in casa dell'Empoli valido per la 24^ giornata di Serie A: il messicano ha siglato al 76' il gol del definitivo 0-2 (l'altro marcatore milanista fu Rafael Leao).
Questo il tabellino di Empoli-Milan di Serie A.
EMPOLI-MILAN 0-2
Marcatori: 68’ Leao, 76’ Santiago Gimenez
EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (dal 28’ Goglochidze); Gyasi, Henderson (dal 70’ Kouamé), Grassi (dal 81’ Bacci), Pezzella; Esposito (dal 81’ Konate), Cacace; Colombo (dal 70’ Żurkowski). A disp.: Seghetti, Silvestri; Fălcușan, Sambia, Tosto; Brayan. All.: D'Aversa.
MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana (dal 46’ Pulisic), Rejinders (dal 69’ Thiaw); Jiménez (dal 46’ Leao), Abraham (dal 46’ Gimenez), João Félix (dal 84’ Terracciano). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia; Camarda, Chukwueze, Sottil. All.: Conceição.
Arbitro: Pairetto di Nichelino.
Ammoniti: 18’ Joao Felix, 36’ e 55’ Tomori, 48’ Henderson, 62’ Grassi, 65’ Gimenez.
Espulsi: 55’ Tomori, 65’ Mariannucci.
Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.
