MN - Talarico elogia l'operazione del Milan: "Affare Cissè da 8, perché devi vedere tutto in prospettiva"

Alphadjo Cissè è stata la sorpresa del calciomercato invernale del Milan, anche perché il giovane talento italiano, classe 2006, è stato strappato alla concorrenza del PSV per quasi 10 milioni di euro. Del trequartista, oggi in prestito al Catanzaro, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de Il Corriere dello Sport Carlo Talarico.

Che voto dà all'affare Cissè-Milan?

"Un gran bell'affare, posso ben dirlo. Un 8 lo merita il Milan, perché ovviamente devi vedere tutto in prospettiva, e tu Milan hai acquistato un ragazzo che ha la mente libera, aperta, che ascolta, non sopra le righe. È un ragazzo splendido".

Cissè può diventare un'alternativa lì davanti per il Milan già a partire dalla prossima stagione?

"Onestamente penso altro, perché il Milan la Champions la farà, ed avrà sicuro di seconde linee. Potrei pensare anche ad una Serie A di Cissè in prestito, quindi da questo punto di vista, sinceramente, rispetto ai giocatori che ci sono al Milan là davanti non lo so. Comunque deve completare un processo di maturazione, ha ancora 19 anni eppure ha saputo reggere le pressioni di una piazza come Catanzaro che pretende. Il ritiro che andrà a fare con il Milan, comunque, sarà indicativo per tante cose ma ha doti che riesce a far venire fuori con naturalezza, e lo si capisce da come tocca il pallone. Non è il calciatore che si accontenta, e magari con un po' più di educazione che gli verrà data da giocatori di uno spessore più elevato e da un allenatore come Allegri avrà altra possibilità di crescita. Ha comunque ancora tanto da dare".