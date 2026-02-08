Ibrahimovic a cuore aperto: "Emozionante ricordare i momenti a San Siro, significa che ho dato qualcosa alle persone"

E' intervenuto così Zlatan Ibrahimovic sul profilo X della BBC Sport. L'ex attaccante rossonero ha parlato di San Siro e dei ricordi più belli che ha in questo stadio, dando anche qualche consiglio ai turisti che sono a Milano per le Olimpiadi in corso.

"Quando venite a Milano vi porterei in un buon ristorante perchè non potete non mangiare il cibo italiano, perchè è uno dei cibi più buoni nel modo, non vi dico nessun nome perchè non faccio pubblicità ora (ride ndr.) e poi vi porterei in questo stadio (San Siro ndr.). Qui troverete una bellissima atmosfera, soprattutto quando è tutto con le cose del Milan, vedreste del bel calcio ed è un ricordo per tutta la vita. Il mio ricordo più bello in questo stadio, parlando di emozioni vi dico il mio addio al calcio. È stato molto emozionante, significa che ho dato qualcosa alle persone che le ha fatte divertire, e non solo come calciatore ma anche come persona".