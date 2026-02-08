MN - Talarico su Cissè: “Arrivato al Catanzaro in sordina, ma si sapeva che…”

Alphadjo Cissè è stata la sorpresa del calciomercato invernale del Milan, anche perché il giovane talento italiano, classe 2006, è stato strappato alla concorrenza del PSV per quasi 10 milioni di euro. Del trequartista, oggi in prestito al Catanzaro, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de Il Corriere dello Sport Carlo Talarico.

Che tipo di giocatore è Cissè?

"È arrivato a Catanzaro in sordina, anche se il fatto che fosse arrivato in prestito secco, senza alcun diritto di compartecipazione, già poteva far capire qualcosa avendo esordito l'anno prima in Serie A con la maglia del Verona. All'inizio non ha giocato, però poi è entrato nel credo tecnico di Aquilani. Lui è soprattutto un trequartista, anche se nel corso di questa stagione il tecnico del Catanzaro ha cambiato spesso modulo, e di conseguenza la posizione in campo di Cissè, che dalla terza giornata in poi è sempre stato schierato. Sta facendo coppia con Iemmello, la cui esperienza gli sta tornando utile. Al pari gli torna anche l'utile l'esperienza con i giovani di Aquilani, che ha fatto tanto a livello giovanile con la Fiorentina, per cui si sa come si fa con i questi ragazzi così".

Che voto dà all'affare Cissè-Milan?

"Un gran bell'affare, posso ben dirlo. Un 8 lo merita il Milan, perché ovviamente devi vedere tutto in prospettiva, e tu Milan hai acquistato un ragazzo che ha la mente libera, aperta, che ascolta, non sopra le righe. È un ragazzo splendido".