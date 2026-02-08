La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria dell'Inter a Reggio Emilia

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria dell'Inter a Reggio EmiliaMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:15News
di Lorenzo De Angelis

L'Inter annichilisce il Sassuolo facendogliene 5 e mandando un messaggio chiaro al campionato, anche perché alla 24esima giornata la distanza dal secondo posto, in attesa ovviamente del recupero Milan-Como, si fa importante. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la partita del Mapei Stadium: 

1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 45
5. Roma 43
6. Como 41*
7. Atalanta 36
8. Lazio 32
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15

Una gara da recuperare *