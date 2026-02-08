Balentien sulla via del recupero: "Lavorando duro per vederci presto"
Il Milan Futuro è oramai orfano da qualche mese di Cheveyo Balentien, giovane esterno olandese classe 2006 che in stagione ha avuto anche modo di esordire in prima squadra collezionando 44 minuti tra campionato (Lecce) e Coppa Italia (Lecce). Il nativo di Almere sarebbe potuto tornare più che utile alla causa di mister Massimo Oddo, ma il ragazzo è alle prese con un infortunio muscolare che non ha ancora totalmente smaltito.
Balentien però sta lavorando per tornare il prima possibile, come confermato da lui stesso sui social con un post, nella cui didascalia ha scritto: "Lavorando duro per vederci presto".
