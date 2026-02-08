Serie A, colpo vincente Lecce: vittoria 2-1 sull'Udinese

Oggi alle 17:12News
di Niccolò Crespi

Importante vittoria del Lecce in ottica salvezza. Gran colpo dei giallorossi che vincono allo scadere contro l'Udinese grazie a una gran punizione a giro di Banda. Nel primo tempo per i friulani avevano segnato Gandelman e Solet su rigore. Tre punti fondamentali per la squadra di Di Francesco, che trova la prima vittoria del 2026 e stacca la Fiorentina portandosi a quota 21. Perde l'Udinese dopo due successi di fila. 

SERIE A 24^ GIORNATA

VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa 0-0

SABATO 7/02
Genoa-Napoli 2-3
Fiorentina-Torino 2-2

DOMENICA 8/02
Bologna - Parma 0-1
Lecce - Udinese 2-1
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN

LUNEDI 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN 
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY