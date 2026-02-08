Serie A, la classifica: il Lecce vince e complica la salvezza della Fiorentina

Serie A, la classifica: il Lecce vince e complica la salvezza della FiorentinaMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:48News
di Niccolò Crespi

Grazie alla vittoria del Lecce sull'Udinese, si complicano i piani salvezza per la Fiorentina. Di seguito la classifica aggiornata:

1. Inter 55
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 45
5. Roma 43
6. Como 41*
7. Atalanta 36
8. Lazio 32
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15

Una gara da recuperare *