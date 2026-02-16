Marotta contro Saviano, Ravezzani: "Discutibile la risposta del presidente dell'Inter, la frase 'Parla troppo' è stata infelice"

Fabio Ravezzani, giornalista e noto direttore televisivo è intervenuto così sul proprio account "X" In merito alle tante polemiche accadute dopo Inter-Juventus. Questo il pensiero di Ravezzani sul botta-risposta tra il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e il giornalista-scrittore Roberto Saviano.

"Discutibile invece l'intervento di Marotta su Saviano. Dire che non sa chi sia è una scivolata di stile. Nessun dubbio che le accuse dello scrittore siano state gravissime e infamanti e ne porterà le conseguenze. La frase: Parla troppo, è stata però infelice e mal interpretabile".