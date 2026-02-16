Saelemaekers verso la convocazione contro il Como: tutti i numeri stagionali del belga finora

vedi letture

Alexis Saelemaekers scalda i motori verso il ritorno in campo. L’esterno belga era uscito malconcio dalla vittoria casalinga del Milan contro il Lecce, lo scorso 18 gennaio. Dopo circa un mese il rientro in gruppo e la possibile (ancora non certa) convocazione per la sfida di mercoledì sera contro il Como.

I NUMERI STAGIONALI DI SAELEMAEKERS

Stagione da vero jolly offensivo per Alexis. Sin qui il belga ha messo a segno 3 assist e 3 gol. L’ultimo “bonus” Il cross vincente per l’incornata di testa di Fullkgrug contro il Lecce.

LE ULTIME DA MILANELLO

Come apprende la redazione di MilanNews.it, Alexis Saelemaekers questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. L'infortunio è stato smaltito dunque il belga potrà essere della partita di mercoledì contro il Como, vedremo se dal primo minuto o a gara in corso. Il numero 56 si era procurato un problema all'adduttore durante la partita contro il Lecce che gli era costato la sostituzione al minuto 80. In dubbio poi per la partita seguente con la Roma, Alexis ha stretto i denti ed è stato schierato titolare nel match dell'Olimpico, per poi essere sostituito all'intervallo. Da quel momento il belga ha saltato le due successive partite, Bologna e Pisa. Mercoledì sera dunque il nome di Saelemaekers tornerà nella lista dei convocati.